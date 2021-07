Brasile: debito pubblico federale aumenta 3,07 per cento a giugno 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito interno pubblico federale (Dpmfi), che rappresenta la parte del debito pubblico sul mercato interno, è cresciuto del 3,29 per cento a giugno raggiungendo i 5.103 miliardi di real (834 miliardi di euro). Il debito pubblico federale esterno (Dpfe), che è il risultato dell'emissione di obbligazioni sovrane (titoli di debito di stato) sul mercato internazionale e contratti sottoscritti in passato, ha registrato un calo dell'1,77 per cento, chiudendo a 226,6 miliardi di real (37 miliardi di euro). Le istituzioni finanziarie sono i principali detentori del debito pubblico federale, con una partecipazione del 30,7 per cento nel capitale azionario, seguiti dai fondi di investimento (23,6 per cento) e dai fondi pensione (23 per cento). (Brb)