Usa: morti di Covid due membri della Marina

- Due uomini della Marina militare degli Stati Uniti sono morti la scorsa settimana per complicazioni dovuti al Covid-19. La notizia è stata diffusa solo ieri dal Pentagono. Si tratta del capitano Corby Ropp, 48 anni, di Swansboro, North Carolina, e della riserva della Marina Allen Hillman, 47 anni, di Boise, Idaho. Non è noto se entrambi fossero stati vaccinati contro il Covid. Le loro morti sono le prime nella Marina legate al virus dal 29 aprile. I due portano a 10 il numero totale di decessi per coronavirus tra gli uomini della Marina. Secondo il Pentagono sono in tutto 28 i membri del servizio morti a causa del virus. (Nys)