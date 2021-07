Cuba: rinviata riunione straordinaria Consiglio permanente dell'Osa sulla crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I firmatari chiedono al governo cubano di rispettare i diritti e le libertà del popolo cubano, rilasciare le persone arrestate per aver esercitato i loro diritti di protesta pacifica, libertà di stampa e il pieno ripristino dell'accesso a Internet. “La comunità internazionale non esiterà a sostenere il popolo cubano e tutti coloro che si battono per le libertà fondamentali che tutti meritano”, si legge. Secondo l'organizzazione non governativa Cubalex, di base negli Stati Uniti, sono 150 le persone arrestate nel quadro delle proteste e 40 quelle di cui si sono perse le tracce. Tra questi spiccano i nomi di attivisti di primo piano, come Luis Manuel Otero Alcantara e Amaury Pacheco, due dei fondatori del collettivo artistico San Isidro, nato nel 2018 in protesta con il decreto 349, che richiede che ogni attività artistica venga prima autorizzata dal ministero della Cultura cubano. (segue) (Nys)