Perù: presidente Castillo garantisce sicurezza giuridica, "non siamo venuti ad espropriare" (2)

- Castillo, che nel giuramento presidenziale ha promesso di lottare contro la corruzione e di modificare la Costituzione, ha quindi enumerato una serie di azioni che il suo governo intraprenderà già nei primi 100 giorni di governo. In materia sanitaria il governo si propone "vaccinare il 70 per cento della popolazione entro il 2022" e riformare il sistema di salute attraverso l'introduzione di "un sistema universale e decentralizzato". In materia economica Castillo ha promesso la "creazione di un milione di posti di lavoro in un anno" attraverso una forte campagna di investimenti pubblici in opere e infrastrutture. In materia di educazione il presidente ha annunciato che l'educazione pubblica verrà dichiarata in "stato di emergenza" e ha promesso il raddoppiamento delle partite di bilancio. Oltre a questo Castillo ha assicurato che verrà istituito anche l'ingresso "libero e gratuito" all'università. (Brb)