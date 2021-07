M5s: senatori commissione Finanze, con Conte incontro proficuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Finanze dichiarano che "è stato molto proficuo l'incontro odierno con Giuseppe Conte in Senato. Un'occasione importante per rilanciare temi cruciali per il futuro del Paese. Centrali nel dibattito - continuano i parlamentari in una nota - sono stati senza dubbio i temi della riforma fiscale e del contrasto all'evasione, ma al presidente abbiamo anche ribadito l'importanza di lavorare per ripristino del cashback, dopo l'incomprensibile sospensione prevista dal governo. Misura che risulta fondamentale per le Pmi, ma anche per poter mettere a punto alcune proposte del M5s relative a una semplificazione delle agevolazioni fiscali ora presenti nel nostro sistema. Altra questione di rilevanza fondamentale nel confronto è stata l'estensione delle cedibilità dei crediti fiscali: il meccanismo del superbonus va ampliato prima possibile a Transizione 4.0 e ai crediti fiscali relativi al Mezzogiorno. È l'unico modo per dare liquidità al nostro tessuto economico in modo concreto e favorire la realizzazione della transizione tecnologica e la produttività delle imprese". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "In più abbiamo discusso sulla necessità di una tassazione comune a livello europeo che riguardi le transazioni finanziarie altamente speculative che danneggiano l'economia reale. Ringraziamo Giuseppe Conte per questo pomeriggio di dialogo: siamo pronti a lavorare da subito su questi e su tanti altri obiettivi". (Com)