Usa: Blinken incontra direttore generale Oms Tedros, condurre ulteriori studi su origini Covid-19

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Kuwait City, in Kuwait, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. I due - si legge in una nota del dipartimento di Stato - hanno discusso delle opportunità di collaborazione per continuare a riformare e rafforzare l'Oms costruendo anche una maggiore preparazione globale alla pandemia e capacità di risposta a tutti i livelli. Il segretario Blinken ha sottolineato il sostegno degli Stati Uniti ai piani dell'Organizzazione mondiale della sanità di condurre ulteriori studi sulle origini di Covid-19, anche nella Repubblica popolare cinese, per comprendere meglio l'attuale pandemia e prevenire quelle future. Ha poi sottolineato la necessità che la fase successiva sia tempestiva, basata su prove, trasparente, guidata da esperti e priva di interferenze. Blinken e il direttore generale Tedros si sono impegnati a lavorare insieme e con tutti gli Stati membri per compiere progressi significativi e concreti nel rafforzamento della sicurezza sanitaria globale per prevenire, rilevare e rispondere a future pandemie e minacce alla salute. (Nys)