Venezuela: Ops, farmaci tramite Covax saranno SinoPharm e SinoVac

- L'Organizzazione panamericana della salute (Ops) ha confermato che i vaccini che arriveranno in Venezuela tramite il meccanismo Covax saranno quelli prodotti in Cina. "I vaccini arrivano tra luglio e settembre, tanto quello SinoPharm quanto quello Sinovac", ha detto Sylvain Aldighieri, coordinatore della risposta per l'emergenza alla covid-19 per l'Ops. Il funzionario non ha fornito cifre ma ha fatto riferimento a "quantità importanti". Ancora non esiste la conferma della diffusione della variante Delta nel Paese, ha detto Aldighieri ricordando che per capirlo, "occorre un sequenziamento completa del genoma del virus Sarà-CoV-2". (Vec)