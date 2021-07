Usa: Pelosi definisce leader Gop McCarthy “idiota” per critiche su obbligo mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha definito il leader della minoranza Kevin McCarthy un "idiota" dopo le critiche espresse per l’obbligo imposto di indossare la mascherina all'interno del Campidoglio a causa della diffusione della variante Delta del coronavirus. La raccomandazione ad utilizzare di nuovo il dispositivo di protezione era stato dato dal capo medico di Capitol Hill, Brian Monahan, a causa dell'aumento dei contagi. Durante una seduta diversi Repubblicani hanno protestato contro le nuove disposizioni che, secondo McCarthy, non sono supportate dalla scienza. Pelosi ha ripetutamente criticato i Repubblicani della Camera per non aver vaccinato un numero sufficiente di deputati nonostante fossero tra i primi ad avere avuto accesso alle dosi. (Nys)