Usa: Biden domani annuncerà obbligo di vaccino o test per dipendenti federali

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà domani, 29 luglio, che i lavoratori federali dovranno dimostrare di aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus o sottoporsi a test regolari, oltre al rispetto di rigorose distanze sociali, l’uso della mascherina e restrizioni di viaggio. Secondo alcuni funzionari - scrive il “New York Times” - l'amministrazione sta ancora esaminando i dettagli che il presidente dovrebbe annunciare domani in un discorso alla della Casa Bianca. Il piano federale non costringerà i dipendenti a vaccinarsi a meno che non lavorino direttamente con i pazienti negli ospedali gestiti dal Dipartimento per i veterani. Inoltre coloro che decidono di non vaccinarsi non rischieranno di essere licenziati. La nuova politica equivale a un riconoscimento da parte dell'amministrazione Biden che il governo - il più grande datore di lavoro della nazione - deve fare di più per aumentare i tassi di vaccinazione, soprattutto ora che i contagi da Covid e i ricoveri ospedalieri sono in ripresa, a causa della diffusione della variante Delta.(Nys)