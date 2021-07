Cuba: rinviata riunione straordinaria Consiglio permanente dell'Osa sulla crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione straordinaria è stata convocata dall'ambasciatore dell'Uruguay, presidente di turno del Consiglio, Washington Abdala, che aveva riferito i motivi di "preoccupazione" dell'Osa. L'Avana, che ha lasciato l'Osa dal 1962, accusa gli Stati Uniti di condurre una campagna diffamatoria nei suoi confronti, usando a questo scopo l'Osa, strumento regionale considerato "al servizio" della Casa Bianca. "Il prossimo vergognoso e annunciato passo del piano macabro contro Cuba è l'imposizione del Consiglio permanente dell'Oea", ha scritto il presidente Miguel Diaz-Canel in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Diaz-Canel ha in questo senso criticato anche le manifestazioni indette dinanzi alle ambasciate di Cuba in diverse capitali, a partire dalla sede di Parigi, colpita da alcuni oggetti incendiari. (segue) (Nys)