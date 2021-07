Frosinone: comune, opere pubbliche per 20 milioni, approvate in consiglio con 17 a favore e un contrario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra questi, vi sono i lavori di raddoppio dell'ascensore inclinato e realizzazione di un nuovo percorso pedonale di collegamento ai fini del potenziamento del sistema di mobilità sostenibile tra Frosinone alta e bassa, per un importo pari a 3.500.000,00 euro; la riqualificazione del complesso di proprietà comunale "Cinema-teatro Nestor" destinato a servizi culturali e socio-ricreativi, per 7.968.488,53 euro; i lavori di realizzazione del parcheggio interscambio a raso "Salvo D'Acquisto" a servizio del sistema pubblico di mobilità sostenibile, per 1.500.000,00 euro; gli interventi di riqualificazione e adeguamento funzionale degli spazi interni ed esterni dell'edificio comunale polivalente sito in via Giuseppe Mazzini da adibire a servizi culturali, per 1.600.000,00 euro; i lavori di realizzazione delle infrastrutture del nuovo sistema intelligente per la mobilità sostenibile Brt (bus rapid transfer), linea scalo ferroviario – piazzale De Matthaeis, per 2.500.000,00 euro; i lavori di adeguamento e completamento dell'edificio scolastico della scuola primaria Madonna della Neve, per 2.300.000,00 euro; gli interventi di realizzazione di un'area polivalente attrezzata nel parco urbano Matusa ai fini della promozione delle attività ricreative e sportive per 600.000,00 euro. Il totale degli importi è pari a 19.968.488,53 euro. (segue) (Com)