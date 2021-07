Frosinone: comune, opere pubbliche per 20 milioni, approvate in consiglio con 17 a favore e un contrario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elenco annuale dei lavori pubblici 2021 menzionati sarà oggetto di successiva approvazione/presa d'atto in fase di presentazione della Nota di aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio di previsione. Il programma con i nuovi investimenti per 20 milioni di euro è stato approvato dal consiglio comunale di Frosinone, nella seduta odierna, con 17 voti favorevoli della maggioranza e un solo voto contrario espresso dalla minoranza, da parte del consigliere Stefano Pizzutelli. Nell'ambito degli interventi previsti dall'amministrazione Ottaviani, per lo stesso periodo, appaiono, tra gli altri, il completamento delle infrastrutture per la mobilità (quartiere Colle Timio), il miglioramento della sicurezza stradale e delle piste ciclabili, con la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area della Stazione ferroviaria; nel medesimo quadro, vanno inclusi il completamento del verde pubblico a Corso Lazio e la realizzazione, nella medesima area, della nuova scuola elementare e della nuova scuola materna. (segue) (Com)