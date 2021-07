Perù: presidente Castillo garantisce sicurezza giuridica, "non siamo venuti ad espropriare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente del Perù, Pedro Castillo, ha dichiarato che il suo governo si pone come obiettivo quello di cambiare l'attuale modello economico del Paese ma che rispetterà la proprietà privata e la sicurezza giuridica. "Attueremo i cambiamenti con responsabilità, rispettando la proprietà privata ma tenendo conto degli interessi della popolazione", ha affermato Castillo nel suo primo discorso ufficiale di fronte al parlamento. "Hanno detto che siamo venuti ad espropriare, ma è falso, vogliamo che l'economia mantenga ordine e prevedibilità e mantenere la sicurezza giuridica, ma la ricchezza si deve distribuire in modo più equo", ha aggiunto. Il leader della coalizione Perù Libre, di estrazione comunista, ha quindi annunciato che la revisione dei contratti di concessione dei servizi pubblici. "Proponiamo che finiscano gli abusi dei monopoli nei servizi pubblici, non vogliamo statalizzare l'economia, ma lottare contro l'evasione e gli abusi", ha detto. (segue) (Brb)