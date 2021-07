Roma 2021: Gualtieri, Caudo? Lo ho incoraggiato a candidarsi, parteciperò a iniziative di tutte le liste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato più volte Giovanni Caudo, l'ho incoraggiato a candidarsi, è una cosa molto positiva che abbia scelto di guidare personalmente la lista. Io parteciperò a tutte le iniziative di tutte le liste civiche, ci mancherebbe". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri interpellato sulla sua presenza alle iniziative di Roma futura, lista di Giovanni Caudo arrivato secondo alle primarie per il sindaco e Marta Bonafoni consigliera regionale della lista Zingaretti e fondatrice di Pop. Roma futura "è una lista molto importante, è positivo che sia presente", una lista che "arricchisce e qualifica esattamente la nostra posizione, che è larga aperta e inclusiva", seppure tutte "sono liste importanti" e "la forza che abbiamo è di essere larghi aperti e uniti. Noi non pensiamo che l'unità si realizzi con una persona sola, ma si realizza coinvolgendo e valorizzando le persone migliori, ed è quello - ha concluso Gualtieri - che questa lista e questa coalizione fanno". (Rer)