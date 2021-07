© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione dei monopattini Voi Technology. Roma, Via dei Fori Imperiali, prossimità via di S. Pietro in Carcere (ore 12)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'evento "Restart Roma" nell'ambito del Festival dell'Architettura di Roma – SPAM 03/Restart! Roma, Casa dell'Architettura – Piazza Manfredo Fanti, 47 (ore 16:15)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione del libro di Alfonso Pecoraro Scanio "La Lezione di Marco". Roma, Campidoglio - Sala della Protomoteca (ore 18) (segue) (Rer)