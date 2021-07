© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Primo confronto fra i candidati a sindaco di Roma. Presenti Carlo Calenda, Roberto Gualtieri, Enrico Michetti, Virginia Raggi. Roma, Giardino della Casa dell’Architettura, piazza Mandredo Fabri 47 (ore 16:30)- Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri si confronterà con la dirigenza di Confcommercio Roma sulle principali tematiche di interesse per le categorie rappresentate dall’Associazione. Diretta sulla pagina Facebook di Confcommercio Roma. (ore 10)- Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri incontrerà una delegazione di dirigenti di Aepi, l’Associazione Europea di professionisti e imprese che associa piccole e micro imprese. Roma, via in Lucina 10. (ore 12)- Il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti visita il centro Sport Certosa al municipio V. A seguire comizio pubblico. Roma, via di Centocelle 246, poi piazza dei Mirti. (ore 18) (Rer)