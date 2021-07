Russia-Usa: colloqui sulla stabilità strategica, a Ginevra l'inizio del nuovo dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Ryabkov, in ogni caso, è troppo presto per dire che Russia e Stati Uniti sono stati in grado di concordare su alcuni obiettivi concreti dopo i colloqui di Ginevra sulla stabilità strategica. "Questo era praticamente impossibile", ha precisato Ryabkov definendo l'incontro di oggi come "l'inizio di un viaggio". Nei negoziati dedicati alla cybersicurezza, secondo quanto spiegato dal viceministro di Mosca, gli Stati Uniti cercano di mettere in luce solo il problema legato al ransomware, senza considerare le preoccupazioni russe nel settore. "Vogliamo che gli americani capiscano che abbiamo bisogno di una reazione ai nostri appelli in diverse situazioni, anche quando ci sono effetti dannosi sulle nostre infrastrutture", ha affermato Ryabkov auspicando un dialogo regolare tra Mosca e Washington sulla cybersicurezza. Il viceministro degli Esteri russo ha poi evidenziato l’importanza del coinvolgimento di altri attori se si vorranno raggiungere progressi concreti sulla riduzione delle testate nucleari. A suo modo di vedere, è improbabile che la Cina si unisca ai colloqui sulla stabilità strategica in corso tra Stati Uniti e Russia. "Valuto questa possibilità come minima, se non pari a zero", ha dichiarato Ryabkov, secondo il quale per un’ipotetica ulteriore riduzione degli arsenali nucleari sarebbe necessario un accordo su base multilaterale. Ryabkov ha infine affermato che il potenziale nucleare di Regno Unito e Francia dovrebbe essere sfruttato nei prossimi colloqui sulla stabilità strategica. (Res)