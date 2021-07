Rpt - Ama: Pelonzi (Pd), Raggi si vergogni a gioire per bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - "La sindaca Raggi si vergogni: esulta perché Ama ha approvato il bilancio 2020 con un saldo positivo di circa venti milioni. Al posto di chiedere scusa ai romani per cinque anni di disastri che hanno portato all'ennesima emergenza rifiuti e trasformato Roma in una discarica a cielo aperto, la sindaca si vanta della gestione di Ama". Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi (Pd). "Ma chi vuole prendere in giro? Altro che passato, in questi cinque anni l'azienda è stata devastata come non mai: 7 amministratori saltati, 3 bilanci e piano industriale non approvati per anni - aggiunge Pelonzi -. La mancata assunzione di responsabilità nell'individuazione dei siti di smaltimento e il conseguente aumento dei costi a carico dei romani, circa 200 mil anno, per il trasferimento dei rifiuti fuori da Roma. Tutto questo la Raggi non lo dice? Le dichiarazioni della sindaca offendono l'intelligenza dei cittadini. Chieda scusa per il suo fare si dimetta", conclude Pelonzi. (Com)