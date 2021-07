Covid: presidio contro green pass a Milano, fischi e insulti ai giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda manifestazione contro il green pass prevista per oggi a Milano è iniziata in piazza San Carlo alle 18:45. Il presidio, indetto da "Uniti si vince" e composto da circa un centinaio di persone, è cominciato con fischi e insulti ai giornalisti, che i manifestanti hanno chiamato "venduti". Si è poi parlato di "un piano diabolico per sopprimere la componente umana”. I presenti si sono anche scagliati contro il Vaticano, accusando il Papa di essere "un testimonial dei vaccini derivati dai feti abortiti". (Rem)