Trasporti: Calenda, dopo settimane di riflessione proposte di Gualtieri, perde soldi e annuncia accordi esistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo settimane di riflessione Gualtieri ha fatto proposte sui trasporti. È una buona notizia, ma vediamole: sullo stop alla funivia occorre ricordare che la funivia Battistini-Casalotti l'ha finanziata e non realizzandola si perdono 110 milioni. Gualtieri parla anche di un accordo per la Roma-Lido. Ebbene quell'accordo c'è già da mesi ma nonostante questo la linea cade a pezzi". Così in un tweet il candidato sindaco di Roma Carlo Calenda. (Rer)