Usa: Fed mantiene tassi di interesse invariati vicino allo zero

- La Federal Reserve (Fed) ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse statunitensi vicino allo zero e di proseguire con il suo programma mensile di obbligazioni da 120 miliardi di dollari fino a quando l'occupazione e l'inflazione non si avvicineranno agli obiettivi prefissati. Lo ha affermato la stessa Banca centrale in un comunicato diffuso oggi al termine della riunione del suo Comitato federale del mercato aperto. "Il Comitato continuerà ad aumentare le sue disponibilità di titoli del tesoro di almeno 80 miliardi di dollari al mese e di titoli garantiti da ipoteca di agenzie di almeno 40 miliardi di dollari al mese fino a quando non saranno stati compiuti ulteriori progressi sostanziali verso la massima occupazione e stabilità dei prezzi obiettivi", si legge nella dichiarazione, in cui si prevede di mantenere i tassi di interesse tra lo zero e lo 0,25 per cento fino a quando questi risultati non saranno raggiunti. (Nys)