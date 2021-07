Roma 2021: presentata lista civica "Gualtieri sindaco", Alessandro Onorato coordinatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cerchio blu con una barra rossa, con scritto "Lista civica Gualtieri sindaco". È il simbolo della nuova lista civica, coordinata da Alessandro Onorato, consigliere capitolino eletto con la lista Marchini, a sostegno di Roberto Gualtieri, candidato sindaco per il centrosinistra alle elezioni di Roma 2021. Una lista "fondamentale per la nostra idea di una grande coalizione aperta, larga e inclusiva", ha affermato Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma. Una lista "che ci aiuta a costruire un grande patto una grande alleanza con tutte le forze produttive, associati e imprenditoriali che vogliono dare una mano a riscattare la nostra bellissima città". Una città, ha aggiunto Gualtieri, "che ha conosciuto anni di declino e di degrado amministrativo, ma che dispone di risorse e competenze per cogliere la grande opportunità di un rilancio. Se non riparte Roma non riparte l'Italia, e io voglio mettere tutto il mio impegno e la mia esperienza europea, di governo, al servizio di questo riscatto. Questo riscatto non lo può realizzare una persona da sola, ma serve una squadra larga, aperta, inclusiva delle forze migliori della città, competente e di qualità. Questa lista civica vuole raccogliere il contributo delle persone che vogliono mettersi al servizio di questo progetto di rinascita. Una città che funziona, che cresce e da lavoro, verde e sostenibile, una città inclusiva. L'opportunità del Pnrr può consentire di voltare pagina e dare vita a un nuovo ciclo di sviluppo", ha concluso Gualtieri. (segue) (Rer)