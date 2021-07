Roma 2021: presentata lista civica "Gualtieri sindaco", Alessandro Onorato coordinatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gualtieri è il nostro Draghi per Roma", ha dichiarato Alessandro Onorato coordinatore della lista civica per Gualtieri durante l'inaugurazione del comitato elettorale. L'idea è "di fare una lista civica, non abbiamo posto nessuna condizione se non quella di coinvolgere persone capaci che hanno voglia di cambiare davvero le cose. Ringraziamo Gualtieri - ha aggiunto Onorato - perché è un servitore delle istituzioni, una persona che nel momento più drammatico del nostro Paese è stato chiamato a fare il ministro dell'Economia. Con lui "vogliamo mettere in campo professionisti, donne e uomini, la vera società civile. Ci saranno le categorie economiche, cittadini che ogni giorno vorrebbero una città 'a 15 minuti', mentre oggi è una città 'a due ore'. Il comitato, aperto oggi sarà "il punto di riferimento di questa rinascita", ha concluso Onorato. (Rer)