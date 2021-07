Roma 2021: Bernaudo (Li), Michetti vuole "salvare" Farmacap con Federfarma, siamo al caos statalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma non bastava Gualtieri come campione del 'più Stato', la Raggi come campionessa del salvataggio (a danno dei romani e dei fornitori privati) di aziende decotte e l'ineffabile Calenda che vuole risolvere il problema dei rifiuti con le 'multiutilities' a prevalente partecipazione pubblica". Così in una nota Andrea Bernaudo, candidato Sindaco di Liberisti Italiani, ha commentato un comunicato del candidato del centrodestra Michetti che ha incontrato Federfarma. "Ci mancava Michetti (il candidato del centrodestra 'liberale') che va a parlare con il Sindacato delle Farmacie private per salvare Farmacap, cioè l'azienda comunale (l'ennesima) che gestisce le 45 farmacie pubbliche che il comune è riuscito a far saltare e meno male che ora c'è un commissario serio l'Avv. Marzetti che sta cercando di tamponare la situazione disperata. Ormai siamo al caos statalista. A Roma vanno chiusi i carrozzoni e vanno fatte le gare, dando spazio ai professionisti del settore, presi tra le aziende del nostro territorio. I 4 del 'clan degli statalesi' devono spiegare ai romani perchè vogliono continuare a mantenere questo assetto balordo e fallito. Noi siamo gli unici che vogliono cambiare pagina".(Com)