Usa: Fed, inflazione potrebbe essere più persistente del previsto

- L'inflazione negli Stati Uniti potrebbe aumentare ed essere più persistente nel breve termine rispetto alle previsioni mentre l'economia si adatta ai colli di bottiglia causati dalla pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. "L'inflazione potrebbe rivelarsi più alta e più persistente di quanto ci aspettassimo", ha detto Powell in una conferenza stampa dopo la conclusione della riunione politica della Fed di luglio. "È chiaro che in questo momento l'inflazione sta effettivamente superando il 2 per cento, è stata e sarà almeno quella che ci aspettiamo nei prossimi mesi prima di tornare verso il nostro obiettivo", ha aggiunto. La Fed ha un obiettivo di inflazione a lungo termine del 2 per cento annuo. (Nys)