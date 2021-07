© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini, che anche oggi si è sentito più volte con la senatrice Giulia Bongiorno, ha ribadito poco fa in una telefonata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, la linea della Lega sulla giustizia: non possono andare in fumo i processi per mafia, traffico di droga e violenza sessuale. Lo comunicano fonti della Lega. (Rin)