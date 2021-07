Tlc: Google chiederà ai dipendenti di vaccinarsi, rientro in ufficio posticipato ad ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google richiederà ai suoi dipendenti di vaccinarsi contro il coronavirus. Il colosso di Cupertino - scrive il “New York Times” - ha anche deciso di posticipare la data ufficiale di rientro in ufficio dei dipendenti a metà ottobre. Inizialmente era stato fissato per il 1 settembre. "Farsi vaccinare è uno dei modi più importanti per mantenere noi stessi e le nostre comunità in salute nei mesi a venire", ha scritto Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, la società madre di Google, in una nota inviata agli oltre 144.000 dipendenti in tutto il mondo. Alla fine di marzo 2020, Google aveva chiuso la maggior parte dei suoi uffici e chiesto ai suoi dipendenti di lavorare da casa.(Nyt)