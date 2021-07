Casapound: Raggi, ci siamo, presto sgombero via Napoleone III, la legge è uguale per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presto Casapound sarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente in pieno centro a Roma". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. L'annuncio arriva al termine di una riunione in prefettura. "Lo avevo detto anni fa, ed ora finalmente ci siamo. Nel corso di una riunione convocata dal prefetto Matteo Piantedosi con i rappresentati di tutte le istituzioni, è stato fatto il punto sulle occupazioni abusive in città: il palazzo di via Napoleone III, a due passi dalla stazione Termini, dovrà essere liberato a breve. Le procedure prevedono l’avvio di un censimento delle persone attualmente presenti nell’immobile in modo che coloro che hanno delle fragilità possano essere assistiti in altro luogo dagli assistenti sociali di Roma Capitale. Chi non ha alcun diritto, invece, dovrà lasciare quegli spazi immediatamente. La legge è uguale per tutti", continua la prima cittadina di Roma. (segue) (Rer)