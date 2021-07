Casapound: Raggi, ci siamo, presto sgombero via Napoleone III, la legge è uguale per tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Casapound, quindi, dovrà abbandonare l’immobile perché non ha alcun diritto di stare lì: non paga un canone, non ha un contratto, vive sulle spalle degli altri. La legge, lo ripeto, si rispetta. Chi occupa abusivamente un immobile, chiunque esso sia, deve lasciarlo a disposizione di quelle famiglie e quelle persone che hanno realmente necessità di aiuto. In tal senso ho già presentato delle proposte all'Agenzia del Demanio affinché Roma Capitale possa acquistare l’immobile per poi destinarlo a chi ha veramente bisogno di una casa. Il resto sono solo chiacchiere", conclude Virginia Raggi. (Rer)