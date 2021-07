Afghanistan: Blinken, sforzi cinesi per fronteggiare instabilità sono un passo "positivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti considerano gli sforzi cinesi per fronteggiare la crescente instabilità in Afghanistan come un passo positivo. Lo ha dichiarato oggi il segretario di Stato usa, Antony Blinken. "Se la Cina agisce su quegli interessi, se altri paesi agiscono su quegli interessi, è una cosa positiva", ha detto Blinken in un'intervista alla "Cnn" a seguito di un incontro ad alto livello a Pechino tra funzionari cinesi e i talebani. Blinken ha aggiunto che una risoluzione pacifica è nell'interesse di altri attori regionali - tra cui Russia, India, Iran e Pakistan - al fine di portare alla creazione di un governo "veramente rappresentativo e inclusivo" in contrasto con il ripristino di un emirato islamico. Secondo le ultime informazioni, i talebani sono sulla buona strada per riprendere il controllo sull'Afghanistan dopo che le truppe straniere avranno completato il loro ritiro. All'inizio di questo mese il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha dichiarato che il ritiro delle truppe dall'Afghanistan è stato completato per oltre il 95 per cento. (Nys)