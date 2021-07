Roma 2021: Politi (Lega), Fassina si rassegni, Farmacap sarà pubblica e rilanciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fassina si rassegni, non viviamo in Urss. Questa è l'Italia, uno Stato libero in cui Enrico Michetti può esprimere il proprio pensiero. Su Farmacap abbiamo le idee molto chiare, e lo sanno bene soprattutto i lavoratori dell'azienda: una società pubblica, il ripristino della gestione ordinaria e il rilancio dei servizi sociali correlati". E' quanto dichiara in una nota il capogruppo Lega in Assemblea Capitolina Maurizio Politi. "Questo è il contenuto delle decine di documenti che abbiamo portato in aula in questi 5 anni. Che il tema sia stato affrontato anche in un'assemblea con Federfarma è assolutamente ininfluente, non siamo ai tempi della cortina di ferro in cui c'è chi decide di dettare anche i luoghi del dibattito. Noi come Michetti abbiamo le idee molto chiare: quello che ci preoccupa invece di Fassina e del suo sodale Gualtieri è che a parole sono molto bravi, ma fu proprio il Pd durante la consiliatura targata Marino, a porre le basi di un progressivo fallimento dell'azienda".(Com)