Nigeria: Alta corte di Kaduna assolve leader sciita Zakzaky dalle accuse di violenza e riunione illegale

- L'Alta corte di Kaduna, nel nord della Nigeria, ha assolto lo sceicco Ibraheem Zakzaky, leader del Movimento islamico della Nigeria (Imn), arrestato nel 2015 insieme a sua moglie Zeenah con l'accusa di incitamento alla violenza e riunione illegale. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui la coppia è stata rilasciata dopo che il tribunale ha respinto le accuse mosse dal governo dello Stato di Kaduna. L'arresto di Zakzaky e di sua moglie seguì alle violenze mortali avvenute nel 2015 tra i seguaci dell'Imn e le forze di sicurezza nella città di Zaria, nello Stato di Kaduna, nelle quali secondo diversi gruppi per i diritti umani più di 300 seguaci del leader sciita furono uccisi in seguito ad una repressione militare. L'esercito di Abuja, da parte sua, si difese sostenendo di essere stato costretto a vendicarsi dopo che membri dell'Imn - che stavano partecipando a una cerimonia religiosa a Zaria - avevano attaccato il convoglio sul quale viaggiava l'allora capo di Stato maggiore delle forze armate, Tukur Buratai, nominato dal presidente Muhammadu Buhari per coordinare le operazioni di contrasto al gruppo jihadista Boko Haram. L'Imn è stato bandito dal governo di Abuja nel 2019 mentre lo sceicco Zakzaky era in custodia dopo settimane di proteste da parte dei suoi sostenitori che chiedevano il suo rilascio. Gli sciiti costituiscono una piccola minoranza nella Nigeria settentrionale, a maggioranza musulmana sunnita. (Res)