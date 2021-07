Agroalimentare: Patuanelli, abbiamo possibilità di sostenere produttori italiani grazie a tecnologie più avanzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, osserva: "Abbiamo lavorato negli scorsi mesi assieme al Consiglio per far sì che la riforma della Pac post 2020, una riforma epocale, fosse disegnata per rispondere alle esigenze degli agricoltori di tutti gli Stati membri e portare l’agricoltura in una fase nuova, una fase in cui è necessario trovare il giusto equilibrio tra la sostenibilità ambientale, economica e sociale. L’accordo è stato trovato - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - anche grazie all’ottimo lavoro che la commissione europea ha sviluppato e con la mediazione condotta dal commissario Wojciechowski, che oggi abbiamo avuto l’onore di ospitare qui al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Un incontro proficuo e cordiale in cui abbiamo approfondito la tematica dei Piani strategici nazionali: un elemento di novità assoluta della Pac che ci consentirà di dotare i produttori degli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Politica agricola comune". Patuanelli aggiunge: "Abbiamo la possibilità di sostenere i produttori italiani verso una fase nuova grazie alle tecnologie più avanzate, all’agricoltura di precisione e a nuove tecniche produttive che preservano il valore delle tradizioni e delle tipicità. Tutto con l’obiettivo di far crescere il settore, renderlo competitivo e ancor più trainante per l’economia del Paese, proteggendo al contempo la specificità dei prodotti agricoli. Siamo il Paese che ha la più grande varietà di prodotti d’eccellenza, in cui il modello produttivo predominante è quello delle piccole aziende: imprenditori che proteggono le nostre distintività e custodiscono il territorio. Un modello sul quale lo stesso commissario Wojciechowski ha espresso grande apprezzamento. Per questo nella stesura del Piano strategico nazionale coinvolgeremo le organizzazioni sindacali, i produttori, i corpi intermedi e tutte le istituzioni interessate. Dai temi strettamente legati alle esigenze, ai problemi e agli obiettivi del settore agroalimentare italiano - conclude Patuanelli -, fino a quelli relativi ai cambiamenti climatici, all’alimentazione, al pianeta; il dialogo proseguirà a Firenze i prossimi 17 e 18 settembre, alla ministeriale dell’Agricoltura al G20". (Rin)