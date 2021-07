Difesa: sottosegretario Pucciarelli, sempre attenti alle istanze del personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tenuto oggi con i rappresentanti del Cocer Interforze è stato "una riunione estremamente proficua, sincera e costruttiva alla ricerca delle idonee sinergie, nel rispetto dei ruoli, per cercare di risolvere al meglio i problemi connessi con la condizione militare". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, al termine della riunione, secondo quanto riferisce un comunicato stampa. “Le esigenze che mi avete prospettato verranno approfondite e portate all’attenzione del Ministro Guerini. Ritengo che la condizione militare, la qualità della vita, il trattamento e la tutela giuridica, economica e previdenziale, sanitaria, culturale e morale siano, infatti, temi che concorrono, in maniera determinante, al raggiungimento dell’obiettivo finale, cioè l’efficienza complessiva dello strumento militare. Strumento nell’ambito del quale la componente umana rimane l’elemento principale, il fulcro vitale sul quale poggia l’intera struttura”, ha concluso il sottosegretario Pucciarelli. (Com)