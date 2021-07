Milano 2021: Roggiani (Pd), Bernardo non conosce regole, parità di genere prevista per legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, “non si dimostra dalla parte delle donne e di un mondo più equo, una battaglia per la quale dovremmo essere tutti uniti, al di là del sesso e delle idee politiche”. Lo afferma in una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani. “Per noi le pari opportunità non sono solo un principio astratto cui aderire ma un impegno concreto a costruire una società che per essere giusta deve essere rappresentativa e inclusiva di entrambi gli universi, femminile e maschile: oltre alla questione questione culturale, poi, Bernardo dimostra ancora una volta di non conoscere la macchina amministrativa e neppure le regole, visto che la parità di genere è prevista per legge”, ha detto, ricordando che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. (Com)