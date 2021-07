Algeria: Covid, oggi nuovo record di contagi giornalieri dall’inizio della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua ad aggravarsi la situazione sanitaria in Algeria, dove oggi sono stati registrati 1.927 nuovi casi di Covid-19, il numero più alto raggiunto dall’inizio della pandemia. Secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi dalle autorità di Algeri, il numero dei decessi nelle ultime 24 ore è stato pari a 49, mentre le guarigioni sono state in tutto 850. Sono invece 36 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva. Il numero dei pazienti complessivamente contagiati dal Covid-19 ha raggiunto quota 167.131 persone, mentre quello dei decessi e delle guarigioni sono aumentati rispettivamente a 4.161 e 112.900. (Ala)