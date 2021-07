Farnesina: viceministra Sereni incontra segretario generale Unione per il Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto luogo oggi alla Farnesina un incontro tra la vice ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, e il segretario generale dell’Unione per il Mediterraneo (Upm), Nasser Kamel. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nel corso del colloquio, avvenuto sulla scia dalle celebrazioni del 25esimo anniversario della Dichiarazione di Barcellona, alle quali la vice ministra ha contribuito attraverso la campagna Voices of the Mediterranean, Kamel ha ringraziato per l’impegno del nostro Paese nell’Upm, esprimendo vivo apprezzamento per il dinamismo dell’impegno italiano nell’area mediterranea. Entrambi hanno sottolineato l’ottimo livello di collaborazione reciproca nell’ambito delle iniziative in settori prioritari, quali tra l’altro quelli della blue economy, della transizione energetica e del contrasto al cambiamento climatico. Piena convergenza è inoltre emersa sull’importanza di un approccio multilaterale nel fare fronte alle sfide e ai rischi nell’area mediterranea. La vice ministra Sereni ha inoltre menzionato la settima edizione della Conferenza internazionale “Rome Med-Dialogues”, che si svolgerà dal 2 al 4 dicembre prossimi, organizzata dalla Farnesina in collaborazione con l’Ispi. Kamel ha confermato la propria partecipazione all’evento e ne ha riconosciuto la rilevanza quale principale foro di discussione esistente per l’area mediterranea. È stata richiamata infine dalla vice ministra Sereni l’iniziativa italo-spagnola per il rilancio del processo di pace in Medio Oriente, a proposito della quale Kamel ha espresso interesse e sostegno. (Com)