Sgomberi: cabina di regia in Prefettura a Roma per monitoraggio occupazioni, tra queste Casapound

- Questo pomeriggio si è riunita la cabina di regia presieduta dal prefetto Matteo Piantedosi sulle occupazioni abusive della Capitale. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova" si è trattato di un incontro “ordinario” per valutare le attività di monitoraggio e di censimento che sono in corso su alcune delle strutture abusivamente occupate a Roma e, tra queste, anche quella di Casapound in via Napoleone III. Per ciascuna delle situazioni sono state individuate le problematiche intese come presenza di persone, tra le quali minori e anziani, per individuare la giusta modalità di intervento. Non si è parlato di date né di modalità di intervento, su nessuna delle occupazioni delle quali si è discusso. (Rer)