© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 29 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni IV, II e Pari Opportunità. Odg: Mozione: " L'autunno difficile dell'emergenza abitativa"Ore 13.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II, III e V. Odg: 1) Intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento in Torino, via Reni, n. 96 int. 118 - proposta di intervento ai sensi degli articoli 3 e 4 comma 1 della l.r. 4 ottobre 2018, n. 16, Approvazione; 2) intervento di ampliamento edificio monofamiliare in Torino, strada dei Biasoni 52 - proposta di intervento ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 16/2018. Approvazione;3) intervento di ampliamento e ristrutturazione di edificio in Torino, via Somalia n. 108 interno 12m - proposta di intervento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 16/2018. Approvazione; 4) cambio di destinazione d'uso da attivita' artigianale a terziaria di unita' immobiliare sita al piano terreno del fabbricato in via Aquila n. 40. Permesso di costruire in deroga; 5) cambio di destinazione d'uso, senza opere edilizie, da supermercato all'interno di centro commerciale pubblico a terziario/palestra, al piano terreno di una porzione di edificio sito in via Amilcare Ponchielli n.16. Permesso di costruire in deroga; 6) Cambio d'uso con opere dell'ex foresteria a servizio dei dipendenti delle ferrovie dello stato, per l'insediamento di una struttura turistico-ricettiva (ostello) sita in via Sacchi 55. Permesso di costruire in deroga; 7) criteri e indirizzi per l'attuazione delle disposizioni sugli usi temporanei per lo sviluppo dell'iniziativa "Casa Bottega 4.0".Ore 14.15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II, VI e Smart City Odg: approvazione della revisione del vigente regolamento edilizio comunale (n.381).REGIONEore 11, Biella, Teatro sociale Villiani (piazza Martiri della libertà 2), Drapò: un simbolo, una regione, una bandiera -1.181 occasioni per sventolare la propria appartenenza, cerimonia di consegna della bandiera del Piemonte ai sindaci della provincia di Biella. (Rpi)