Unesco: Franceschini, bene estensione sito centro storico di Firenze, giornata speciale per patrimonio italiano

- "Oggi è una giornata davvero speciale per il patrimonio culturale del nostro Paese: dopo l'iscrizione dei Portici di Bologna tra i siti Unesco, arriva la notizia dell'estensione del sito Unesco del centro storico di Firenze. È la dimostrazione di come il lavoro condiviso delle diverse realtà coinvolte possa portare a risultati importanti, capaci di dar merito alla ricchezza dei nostri beni culturali". Lo afferma in una nota il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che commenta la ratifica dell'estensione dell'area del centro storico di Firenze, facente parte della Lista del patrimonio mondiale, all'Abbazia di San Miniato, la Chiesa di San Salvatore al Monete, le Rampe, il Piazzale Michelangelo, il Giardino delle Rose e quello dell'Iris. La decisione - conclude la nota - è stata presa in seno alla 44° sessione del Comitato del patrimonio mondiale in corso a Fuzhou (Repubblica Popolare Cinese). (Com)