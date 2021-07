Russia-Usa: colloqui sulla stabilità strategica, a Ginevra l'inizio del nuovo dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Russia continueranno i colloqui sulla stabilità strategica con un nuovo incontro nello stesso formato previsto per la fine di settembre. È quanto emerso dall’incontro, definito “concreto” e “costruttivo” da entrambe le parti, avuto oggi a Ginevra dalle delegazioni di Usa e Russia guidate rispettivamente dalla vice segretaria di Stato, Wendy Sherman, e dal viceministro degli Esteri Sergej Rjabkov. Il dipartimento di Stato Usa ha evidenziato che questo incontro rappresenta "l'inizio del nuovo dialogo strategico" sulla scia di quanto concordato lo scorso 16 giugno sempre nella città svizzera dai presidenti Joe Biden e Vladimir Putin. "La delegazione Usa ha discusso le priorità politiche nazionali, l'attuale situazione di sicurezza, le minacce percepite alla stabilità strategica, le prospettive per un nuovo accordo sul controllo delle armi nucleari e il formato delle future sessione del Dialogo per la stabilità strategica", si legge nella nota diffusa dal Dipartimento di Stato al termine dell’incontro. Secondo la diplomazia di Washington, i colloqui a Ginevra sono stati "concreti e professionali". Le due delegazioni hanno stabilito di incontrarsi nuovamente alla fine di settembre per una sessione plenaria e di tenere nel frattempo consultazioni informali, con l'obiettivo di determinare gli argomenti sui quali saranno chiamati a lavorare gli esperti di ambo le parti. (segue) (Res)