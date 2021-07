Russia-Usa: colloqui sulla stabilità strategica, a Ginevra l'inizio del nuovo dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 29 luglio, funzionari dei dipartimenti di Stato e della Difesa degli Usa si recheranno intanto a Bruxelles per riferire agli alleati Nato dell'esito dei colloqui odierni. “Gli Stati Uniti non hanno cercato di imporre alla Russia approcci inaccettabili durante la riunione a Ginevra sulla stabilità strategica”, ha dichiarato Ryabkov, parlando ai giornalisti al termine dell'incontro con Sherman. Il viceministro russo ha parlato di "consultazioni costruttive". "In primo luogo, non ci sono stati tentativi di imporre l'uno all'altro - e dobbiamo rendere omaggio alla parte americana - approcci che sono ovviamente inaccettabili per noi", ha spiegato Ryabkov. Il vice ministro ha ricordato che negli ultimi anni Russia e Stati Uniti i "botta e risposta" tra i due Paesi sono stati ricorrenti. "Quando abbiamo tenuto la sessione odierna a Ginevra, ci siamo assicurati che ci fosse un focus su dove possono concretizzarsi le aree di riavvicinamento e, idealmente, i punti di contatto", ha aggiunto il viceministro. "Il secondo fattore che permette di parlare dell'aspetto costruttivo dell'incontro, è il fatto che le parti hanno potuto discutere non solo della parte sostanziale del prossimo dialogo strategico, ma anche di delineare una certa prospettiva", ha proseguito Ryabkov. "Abbiamo deciso di tenere la prossima riunione nello stesso formato alla fine di settembre. Il tempo prima di questa riunione sarà utilizzato per scambiare informazioni in modo funzionale su come possiamo organizzare il processo in modo ottimale", ha aggiunto il viceministro degli Esteri di Mosca. (segue) (Res)