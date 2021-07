Francia: Covid, approvato vaccino Moderna per 12-17 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia è stato approvato il vaccino contro il coronavirus elaborato da Moderna per la fascia di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Il via libera è arrivato dall'Alta autorità della salute francese (Has), che ha autorizzato il secondo tipo di vaccino per questa categoria di età dopo quello di Pfizer. L'Has raccomanda la vaccinazione a partire dai 12 anni "in priorità per gli adolescenti che presentano una comorbidità" o che frequentano una persona immunodepressa, ma anche per "gli adolescenti senza comorbidità per diminuire la circolazione virale, normalizzare la loro vita sociale e mantenere l'accesso all'educazione", si legge in un comunicato. L'Has ha poi spiegato di aver preso la decisione basandosi su uno studio clinico statunitense dal quale emerge "una efficacia vaccinale negli adolescenti del 93,3 per cento sui casi di Covid-19".(Frp)