Frosinone: comune, opere pubbliche per 20 milioni, approvate in consiglio con 17 a favore e un contrario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Frosinone ha approvato l'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e dell'Elenco annuale 2021. L'amministrazione Ottaviani, infatti, mediante l'assessorato ai lavori pubblici coordinato da Fabio Tagliaferri, ha recentemente presentato la propria candidatura anche a finanziamenti statali ai fini della richiesta di contributi, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana e per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. È stata quindi riscontrata la necessità di procedere ad un aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e dell'Elenco annuale 2021, con una serie di interventi, per i relativi importi, facendo riferimento ai cronoprogramma di spesa comunicati nell'istanza di candidatura. (segue) (Com)