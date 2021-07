Frosinone: comune, opere pubbliche per 20 milioni, approvate in consiglio con 17 a favore e un contrario (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel programma triennale sono compresi, inoltre, l'ampliamento del museo civico archeologico, il sistema di piste ciclabili in città, la messa in sicurezza del complesso dei Piloni, e poi Folium urban forestry (progetto concepito dall'amministrazione Ottaviani per il risanamento della qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera, con la messa a dimora e la cura di nuovi alberi sul territorio comunale); il potenziamento e l'adeguamento della viabilità ciclabile e recupero delle aree verdi site in corso Francia; la riqualificazione e l'adeguamento dell'auditorium "Colapietro"; la manutenzione straordinaria e il contestuale adeguamento funzionale dell'edificio comunale sito in via Portogallo; l'adeguamento dell'asilo nido "Pollicino". Infine, l'apertura della nuova sede comunale, in cui saranno ospitati anche un'area museale e la pinacoteca, costituirà un ulteriore elemento di coesione sociale attorno a un investimento infrastrutturale, che la città attendeva da oltre 70 anni, dopo la distruzione del vecchio palazzo comunale, durante i bombardamenti del settembre del 1943. (Com)