Usa-Kuwait: Blinken atteso nel paese del Golfo per promuovere la sicurezza regionale e i legami economici

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è in viaggio verso Kuwait City dove incontrerà l'emiro Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, il principe ereditario Sheikh Mishal al Ahmed al Sabah, il primo ministro Sheikh Sabah al Khaled al Hamad al Sabah, il presidente dell'Assemblea nazionale Marzouq al Ghanem e il ministro degli Esteri Sheikh Ahmed Nasser al Mohammed al Sabah. La visita, riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota, è finalizzata a proseguire le discussioni sulla cooperazione militare, le crescenti opportunità bilaterali per il commercio e investimenti, l'ampliamento degli scambi educativi e culturali, il progresso della sicurezza regionale e dei diritti umani e altre questioni. Il Kuwait, si legge nella nota, è un importante alleato non Nato degli Stati Uniti e i due Paesi hanno firmato un accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa, mentre le le forze statunitensi si trovano in varie basi in Kuwait. Gli Stati Uniti sostengono i continui sforzi del Kuwait per modernizzare le forze armate kuwaitiane e per aumentare l'interoperabilità con gli Stati Uniti e le forze alleate. Quasi 10 mila kuwaitiani hanno inoltre studiato nelle università statunitensi e negli istituti di lingua inglese nell'anno accademico 2019-2020, il terzo maggior numero di studenti della regione del Medio Oriente/Nord Africa. (Nys)