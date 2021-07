Cooperazione: Di Maio, sicurezza alimentare è sfida globale che va affrontata insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza alimentare è una sfida globale e non si può che affrontare insieme. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, luigi Di Maio, in un post su Facebook pubblicato al termine della giornata conclusiva del pre-vertice sui sistemi alimentari, ospitato a Roma. "L'Italia è protagonista di questi lavori e ancora una volta abbiamo avuto l'opportunità di essere al centro del mondo. Per noi l'alimentazione è anzitutto cultura, oltre che fondamentale diritto dell'individuo: un'urgenza, soprattutto a causa della pandemia che ha reso ancora più grave il problema dell’accesso al cibo. Anche per questo, durante il G20 Esteri e Sviluppo abbiamo adottato la Dichiarazione di Matera sulla sicurezza alimentare. Sono prime importanti risposte comuni a un'emergenza che tocca ogni Paese. Il nostro è un impegno convinto e condiviso, continuiamo su questa strada", ha scritto Di Maio. (Res)