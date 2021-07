Brasile-Usa: clima, domani incontro tra governatori statali e John Kerry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forum dei governatori del Brasile, che include la maggior parte dei rappresentanti dei 27 stati della federazione ospiterà un incontro con il rappresentante per il clima del governo degli Stati Uniti, John Kerry. La riunione si svolgerà in videoconferenza domani, giovedì 29 luglio. All'incontro parteciperanno Wellington Dias (Piaui), Renato Casagrande (Espirito Santo), Joao Doria (Sao Paulo), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul) e Flávio Dino (Maranhao). La riunione è stata convocata dopo l'invio di una lettera dei governatori al presidente Usa Joe Biden lo scorso 14 aprile. Nel documento, firmato dalla "Coalizione dei governatori per il clima" composta da 21 governatori, i rappresentanti brasiliani mostravano disponibilità verso gli Stati Uniti per sviluppare una partnership sui temi ambientali e dei cambiamenti climatici. (Brb)