Roma 2021: Radicali, nostra adesione a Rf frutto di convergenza su iniziative politiche comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio Radicali Roma ha formalizzato la propria adesione alla lista "Roma Futura" per le prossime elezioni amministrative capitoline. "L'adesione alla lista", ha dichiarato il segretario dei radicali romani Leone Barilli, "è la conseguenza del lavoro svolto negli ultimi anni insieme a gran parte delle forze politiche che la compongono: mi riferisco a Possibile, con cui portammo avanti la campagna 'Accogliamoci' già nel 2015, a Volt, che in questi anni ci ha accompagnato in molte delle nostre iniziative federaliste europee, a Pop, con cui abbiamo conquistato importanti riforme in Consiglio regionale grazie alle iniziative portate avanti insieme da Marta Bonafoni e dal nostro Alessandro Capriccioli, a Green Italia, con cui è in atto una intensa attività sui temi ambientali, e al capolista Giovanni Caudo, che in questi anni non ha mai fatto mancare il suo contributo alla nostre iniziative e nel suo municipio ha ospitato dibattiti aperti durante il referendum sul trasporto pubblico mentre l'amministrazione tentava di sabotarlo; ma anche a numerose realtà della società civile che hanno dato il proprio sostegno alle campagne radicali, da 'Ero straniero' a 'Legalizziamo' a 'Libera di abortire". (segue) (Com)