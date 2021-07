Scuola: Laforgia (Leu), deve riaprire in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, "la scuola deve riaprire in presenza. Non ci sarebbero giustificazioni ammissibili al ritorno in didattica a distanza - continua il parlamentare in una nota -. L’aumento dei contagi spaventa e l’obbligo alla vaccinazione per gli insegnanti è una misura opportuna, come lo è favorire la vaccinazione dei ragazzi". Secondo l'esponente di Leu, "vanno anche messe in campo, però, misure per consentire al sistema scolastico, dai trasporti alle aule, di essere pronto nella sua totalità a riaccogliere in sicurezza insegnanti e studenti. Sarebbe un grande fallimento per il Paese se a settembre non dovessero tornare tutti in classe". (Com)